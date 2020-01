La Juventus, sotto traccia e al netto delle parole di Paratici, continua a lavorare in ottica mercato. Dall'Inghilterra, infatti, arrivano conferme dello stato avanzato delle trattative per Tahith Chong, esterno offensivo classe '99 dello United. Stando a quanto riportato dal Sun, così come anticipato dalla redazione de ilBianconero.com qualche tempo fa, il talentino olandese, in scadenza con lo United, dovrebbe arrivare alla Juventus per trovare una continuità che a Manchester non gli è stata mai concessa, nonostante la qualità mostrata nelle giovanili. Lo stipendio, che poi sarebbe stata una variabile determinante a convincere il ragazzo, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30mila euro a settimana.