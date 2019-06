Lo ha raccontato il Liverpool Echo: la Juve è forte su Donny Van de Beek. Il centrocampista dell'Ajax, grande protagonista di questa stagione pazzesca dei Lancieri, ha fatto sapere ai vertici olandesi di essere pronto a valutare le offerte in arrivo. I bianconeri ci sono, sono forti sul giocatore e hanno gli occhi ben piazzati sul rifacimento della mediana: se il sogno è Pogba e Milinkovic-Savic il piano B, Van de Beek è pronto a riempire quella casella lasciata da Sami Khedira. Non di primissimo ordine, ma comunque fondamentale nelle gerarchie juventine. Ecco, per gli inglesi, la lotta è serrata proprio con i Reds di Klopp, freschi di vittoria Champions. Non sarebbe affatto un avversario semplice, né in campo, né sul mercato.