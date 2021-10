È uscita oggi la consueta lista - redatta dal The Guardian - che elenca i 60 migliori prospetti del calcio mondiale di 17 anni. Tra questi, compare anche uno juventino. Si tratta dell'acquisto estivo, Elias, attaccante esterno norvegese, classe 2004. La Vecchia Signora lo ha comprato ​dall'Ulensaker in Norvegia dove in campionato aveva già all'attivo 16 presenze con 3 gol e 2 assist. Su di lui, il peso del paragone con