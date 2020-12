1









Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, e precisamente dal tabloid Daily Record, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il CFO della Juventus. Per i Red Devils, infatti, il dirigente bianconero sarebbe uno dei primi nomi nella lista dei possibili direttori sportivi. Lista di tutto rispetto, sia chiaro. A partire da Luis Campos, passando per Paul Mitchell e Mark Overmars. Paratici potrebbe portare con sé Simone Inzaghi a Old Trafford, data la forte amicizia e stima tra i due. In ogni caso, il CFO bianconero è in scadenza di contratto con la Juventus, così come tutta la gestione sportiva bianconera.