Botta e risposta per Joao Felix tra Atletico Madrid e Manchester United. Nei giorni scorsi i Colchoneros si erano fatti avanti, con Diego Simeone in persona a trattare il trasferimento del talentuoso attaccante classe 1999 dal Benfica. Oggi, stando a quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe arrivata la risposta dei Red Devils. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni prevista dal contratto del ragazzo. Un colpo di scena clamoroso. La Juventus si era fatta avanti per il giovane attaccante, ma le richieste onerose del Benfica hanno spinto i campioni d’Italia a defilarsi sensibilmente.