Per il Mirror, il Manchester United ha effettuato un sondaggio per il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, che potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione. Un mercato in pompa magna quello che si appresta a fare il club inglese, che virerebbe presto anche su Sancho, su cui ha un concorrente (e che concorrente!) in meno: la possibile conferma della squalifica dalle coppe europee per il City offrirebbe una chance in più ai Red Devils.