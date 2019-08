Jorge Antun sta trattando con il Manchester United per il trasferimento di Paulo Dybala, suo assistito, ai Red Devils, nell'ambito dello scambio con Romelu Lukaku, promesso sposo della Juventus. L'agente, però, avrebbe "disgustato" il club inglese, come racconta il The Sun in Inghilterra, con la sua richiesta da 14 milioni di euro per le commissioni legate all'affare. Antun ha sparato altissimo e lo United non ha digerito la sua richiesta: che l'affare con la Juventus sia a rischio?