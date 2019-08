Arrivano ottime notizie dall'Inghilterra nell'ambito del possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, infatti, esisterebbe una promessa fatta dall'agente Jorge Mendes sull'arrivo a gennaio del suo assistito Bruno Fernandes ai Red Devils. Questo affare in entrata potrebbe sbloccare subito la partenza del centrocampista francese o, in alternativa, metterlo sul mercato tra gennaio e giugno del 2020. In quel caso, i bianconeri sono pronti a continuare la propria "battaglia" di mercato al Real Madrid per Pogba.