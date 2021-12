La Juventus, così come tanti altri club importanti, pensa anche a Dusan Vlahovic per il proprio mercato. Certo, si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere, e sicuramente non a gennaio dato che il centravanti serbo rimarrà alla Fiorentina fino alla fine di questa stagione che lo sta confermando su ottimi livelli. Ma dall'anno prossimo ci si pensa. E con una concorrente in meno, sembrerebbe. Secondo il Mirror, infatti,