La prima stagione di Adrien Rabiot alla Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista, arrivato in estate a parametro zero dal Paris Saint-Germain, non ha convinto e dall'Inghilterra arrivano voci legate a un possibile addio già a gennaio. Secondo quanto riportato dal Times, ci sarebbe l'Arsenal pronto a chiudere il colpo. I bianconeri, però, difficilmente si priveranno fin da subito di Rabiot.