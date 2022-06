Dopo averlo reintegrato per tutta la stagione, l'esterno del Barcellona Ousmane Dembelè sembra ormai giunto ai titoli di coda con il club Blaugrana. L'ex giocatore del Dortmund è stato anche nel mirino della Juve per molto tempo, ma in queste ore il suo futuro sembra condurlo in Inghilterra. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, sembra quasi fatta per l'intesa di massima con il Chelsea e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.