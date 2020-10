Inizio di stagione da dimenticare per Paulo Dybala. Speranzoso di racimolare minuti anche con l’Argentina, l’attaccante della Juventus ha avuto problemi gastrointestinali che lo hanno tenuto lontano dai campi. Cosi tornerà agli ordini di Pirlo a metà servizio, in forte dubbio con il Crotone. E nel frattempo, dall’Inghilterra ci stanno facendo più di un pensiero. Come riporta il Daily Express, dopo Manchester United e Tottenham ci sarebbe anche il Chelsea pronto a lanciare un assalto per la Joya.