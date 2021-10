Addio nell'aria in casa. L'attaccante Timosembra infatti destinato a lasciare i Blues già nella sessione didi gennaio, dopo essere sceso nelle gerarchie dia seguito dell'arrivo di. Secondo il Daily Mail,sono interessate a riportarlo in patria, mentre in Spagna il giocatore piace all'. Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, tra le pretendenti c'è anche la, a caccia di gol dopo il trasferimento di Ronaldo al Manchester United.