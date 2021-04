Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus, e per rescindere il contratto deve pagare una penale di 2,5 milioni di euro al club bianconero. Ad oggi la Roma sembra la società più vicina ad ingaggiare l'allenatore toscano, dato il probabilissimo addio a Fonseca. Ma dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che vedrebbe Sarri tornare a Londra, su una sponda diversa da quella del Chelsea, subentrando anche in quel caso a un collega portoghese.



SOSTIENE IL DAILY MAIL - Il Tottenham, dietro consiglio del consulente Franco Baldini, grande amico di Sarri, starebbe pensando proprio a lui nel caso in cui dovesse dare il benservito a Jose Mourinho. Per gli Spurs, volendo restare nell'annoso dibattito filosofico tanto in voga nel calcio di oggi, sarebbe un ritorno al "giochismo" dopo l'era Pochettino.