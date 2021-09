Che succede con? Secondo quanto riportato dal Sun, i giocatori del Tottenham sarebbero già stufi dell'operato dell'ex capo dell'area sportiva bianconera. E il motivo starebbe nelle sue sortite in panchina durante le partite. Sì, perché quando il Tottenham gioca, lui è alle spalle di Nuno Espirito Santo: in Premier è possibile.E Paratici, così come alla Juve, non ha certamente cambiato il modo di vivere le gare. La maniera resta molto, molto intensa. E il Sun ha dunque rivelato l'infelicità dei giocatori degli Spurs proprio della presenza dell'ex bianconero e del suo staff in panchina nei 90 minuti in campo.