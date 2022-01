Beffato sul fronte Vlahovic, bloccato dalla richiesta della Real Sociedad per Isak: l'Arsenal è ancora alla ricerca di un attaccante - perderà probabilmente anche Aubameyang diretto al Barcellona - e potrebbe bussare alla porta della Juventus. Lo riporta il Mirror, secondo cui il club londinese in queste ultime ore di mercato proverà a fare un tentativo per Alvaro Morata: pista molto difficile, considerando la situazione contrattuale dello spagnolo, "bloccato" dall'Atletico Madrid.