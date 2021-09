Aumenta la fila per Aurelien. Secondo The Athletic, il Chelsea si è messo sulle tracce del 21enne centrocampista francese del Monaco, già seguito con interesse dalla Juventus. Il centrocampista francese è il primo nome per il mercato in entrata dei bianconeri, che proveranno a farlo proprio nella prossima edizione di calciomercato. Il Monaco, consapevole del forte mercato attorno al giocatore, spara alto e non ha dubbi: il giocatore può scatenare una vera e propria asta.