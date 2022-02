1









Da una settimana a questa parte i tifosi juventini sembrano trovarsi come all'interno di un sogno, da quando Dusan Vlahovic è sbarcato nel quartier generale della Continassa. Un sogno a lungo inseguito e che nessuno, avrebbe lontanamente pensato che si potesse concretizzare mentre lo si stava ancora cullando quel sogno. Invece, in una notte gelida di gennaio, ecco che una stella cadente traccia una scia luminosa nel cielo di Torino che, sarà destinata a brillare per molto tempo ancora. Tempo che invece non sembra essercene affatto per un altro elemento imprescindibile di questa squadra.



Ovviamente il riferimento va a Paulo Dybala e soprattutto, alla sua delicata situazione contrattuale. Da mesi infatti si cerca un'intesa per il rinnovo e in un primo momento, la volontà sembrava esserci da entrambe le parti. Ma ad oggi, ancora non si è arrivati ad un accordo e soprattutto non è stata ancora apposta la firma dell'argentino che ora comincia anche a guardarsi intorno, dove ha una miriade di estimatori. Su di lui si è gia mosso il Liverpool che avrebbe sondato il terreno per capire il reale margine della trattativa, in queste ore però si starebbe delineando una vera e propria asta in estate. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun infatti, sul numero 10 della Vecchia Signora non ci sarebbero solo i Reds, ma anche le altre big del Regno Unito. Si tratta del Manchester United del suo ex compagno Cristiano Ronaldo e delle due squadre di Londra Chelsea e Arsenal, le quali saranno pronte a scatenare un vero e proprio derby di mercato, Dybala permettendo.