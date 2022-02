Nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic abbia letteralmente scatenato l'entusiasmo dei sostenitori bianconeri, c'è ancora un tassello del puzzle da sistemare e che preoccupa maggiormente i tifosi. Facciamo riferimento ovviamente alla situazione contrattuale di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 e che potrebbe facilmente accordarsi con la miglior offerente.



Pretendenti che sembrano non mancare e che anzi, aumentano di giorno in giorno. L'ultima sembra essersi aggiunta in queste ore e arriva anche stavolta dall'Inghilterra. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Mirror infatti, sul fuoriclasse argentino non ci sarebbero solo Chelsea, Manchester United e Liverpool, ma nelle ultime ore si è inserito prepotentemente anche l'Arsenal, lasciando presagire che in estate ci sarà una vera e propria asta di mercato per il numero 10 della Vecchia Signora.