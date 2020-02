Dall'Inghilterra sono sicuri: la Juventus offrirà 180 milioni di euro per il difensore del Liverpool Virgil van Dijk, centrale dei Reds e compagno di squadra di Matthijs de Ligt con la Nazionale dell'Olanda. Il tabloid The Sun, infatti conferma che il club biaconero è pronto ad acquistare il calciatore mettendo sul piatto una cifra davvero fuori mercato. Al momento dalla Continassa non giungono conferme in merito anche perché i bianconeri hanno fatto da poco un altro invesimento importante proprio per De Ligt ma dall'Inghilterra non hanno dubbi: la Juve ci proverà.