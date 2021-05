Il futuro di Cristiano Ronaldo dipende in grande parte dalla Champions League. Senza, sarebbe difficile trattenere alla Juventus un campione che, a 36 anni, ha ancora voglia di competere ai massimi livelli, nonostante la sua situazione economica in Italia sia vantaggiosa godendo dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Stando a quanto riporta The Athletic, il Manchester United resta sempre vigile sul portoghese, con Solskjaer che sarebbe ancora in contatto con il suo ex compagno di squadra nei suoi ultimi anni ai Red Devils.