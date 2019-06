Ole Gunnar Solskjaer e i grandi nomi del Manchester United non vogliono più Paul Pogba. Si sono stancati, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, dei suoi comportamenti sopra le righe e delle continue voci sul suo possibile addio in estate, tra Juventus e Real Madrid. Insomma, per Pogba sembra essere ormai terminata l'avventura allo United. I bianconeri continuano a lavorare al suo ritorno a Torino, ma la concorrenza dei Blancos è fortissima: sarà un'estate lunghissima per il centrocampista francese.