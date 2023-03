Il centrocampista del Liverpool, Arthur, tornerà alla Juventus in estate. The Athletic è sicuro su questo. Il brasiliano, in prestito ai Reds, ha avuto pochissimo spazio per colpa anche degli infortuni e non sarà riscattato dal club inglese. La Juve cercherà poi un'altra soluzione, magari a titolo definitivo, per cedere l'ex Barcellona.