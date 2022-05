In casa Juve si continua a seguire con attenzione la pista che porta a Pogba per dare una svolta al centrocampo e sperare di ottenere quel salto di qualità tanto atteso. Ma la strada per arrivarci è intricata vista la forte concorrenza che da tempo c'è attorno al francese. Oltre a Madama infatti, è forte la presenza di Real Madrid e Psg, entrambe desiderose di vedere il Polpo al proprio servizio. Ma in queste ore si sarebbe aggiunta anche un altra fortissima pretendente, perchè stando a quanto riportato dal Daily Mail, anche il Manchester City di Gaurdiola avrebbe mosso i primi passi in questa direzione, tentanto di strapparlo agli eterni rivali dello United.