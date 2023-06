Pau Torres è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa, questo quanto filtra dall'Inghilterra e in particolare dal The Athletic secondo cui il Villarreal avrebbe trovato l'accordo con il club inglese per il trasferimento del giocatore. Il difensore centrale, in scadenza nel 2024, è nella lista della Juve in caso di partenza di Bremer.