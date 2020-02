La Juventus è sempre vigile sul mercato. Paratici questa sera sarà a Lione, non solo per seguire il match, ma anche per mettere gli occhi sul talento del Lione, Aouar. Intanto, si valutano altri profili per il prossimo mercato e sopratutto per i giocatori in scadenza di contratto. Secondo il Daily Star, non ci sarebbe solo la Juventus sulla stella brasiliana del Chelsea Willian. Anche il Tottenham di Jose Mourinho avrebbe messo gli occhi sul talento del Chelsea, che è anche in scadenza di contratto. Sfida Juve-Tottenham sul mercato.