Lamare Bogarde, calciatore classe 2004 del Feyenoord Under 17, è considerato uno dei calciatori più interessanti a livello europeo. Il centrocampista difensivo olandese, piace a molti tio club europei come Borussia Dortmund e Schalke 04, ma secondo quanto riportato da Football Insider, anche ai club italiani come Juventus, Torino e Milan. I rossoneri, ironia del destino, hanno avuto in squadra lo zio Winston, nel 1997. Insomma, l'ennesimo caso di un giovane talento con un nome illustre. Chissà che stavolta però, il giovane olandese, possa preferire Torino a Milano, sponda bianconera.