Dalla Turchia erano già giunte diverse voci a riguardo, che trovano conferma in quanto riportato dal Liverpool Echo in Inghilterra: la Juventus vuole Ugurcan Cakir, portiere classe '96 in forza al Trabzonspor. I bianconeri, però, dovranno far fronte alla concorrenza proprio del Liverpool per il talentuoso estremo difensore. L'obiettivo sarebbe quello di portarlo a Torino come secondo portiere a partire dall'estate del 2020, quando Gianluigi Buffon, con tutta probabilità, dovrebbe ritirarsi dal calcio giocato.