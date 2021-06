Jean-Louis Dupont di cause riguardanti il calcio e le istituzioni europee se ne intende. Il legale belga faceva parte del pool di avvocati che si occupò del "caso Bosman", che risultò in una vittoria: la sentenza Bosman nel 1995 cambiò il mondo del calcio, dando ai giocatori più libertà e potere contrattuale nei confronti delle società.

RITORNO SULLE SCENE - Oggi Dupont torna una figura chiave in ambito di controversie con la Uefa. Come riporta il Daily Mail, infatti, Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero i tre club impegnati nella diatriba con l'organo presieduto da Ceferin, per la nota vicenda della SuperLega, hanno deciso di affidarsi proprio a lui! Già Dupont si è messo all'opera nelle scorse settimane, essendo uno degli artefici dell'ordinanza della Giustizia svizzera che ha indotto gli organi Uefa a sospendere i procedimenti contro Juve, Real e Barça. Stando alle notizie che giungono dall'Inghilterr, sembra proprio che sarà direttamente al fianco di queste tre società nei prossimi capitoli giudiziari della querelle Uefa-SuperLega.