Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus a partire dalle 15 di ieri. Il Chelsea ne ha dato per prima annuncio ufficiale e, al momento, i Blues sono alla ricerca di un sostituto al manager che li ha riportati a vincere in Europa, in finale di Europa League contro l'Arsenal. Il nome in pole resta quello di Frank Lampard, ex bandiera dei Blues e attualmente allenatore del Derby County, portato alla finale playoff per la promozione in Premier League. Come racconta il The Guardian dall'Inghilterra, il Chelsea sarebbe entusiasta di riabbracciarlo a Londra e Lampard sta pensando con interesse a un futuro di nuovo in Blue.