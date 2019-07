Continua a tenere banco il caso riguardante Christian Eriksen. Il centrocampista danese vorrebbe lasciare il Tottenham con cui è approdato alla finalissima di Champions League. Juventus, Real Madrid e Atletico Madrid si sono già fatte avanti per strappare il giocatore agli Spurs. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, attualmente ci sarebbe un'altra squadra in netto vantaggio: il Manchester United. I Red Devils starebbero insistendo per avere a tutti i costi Eriksen già dalla prossima stagione. La Juve, per ora, resta a guardare, ma potrebbe farsi presto avanti.