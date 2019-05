, così il Sun mette in prima pagina laSarebbe l'attuale manager del Chelsea l'allenatore in pole in vista della prossima stagione dei bianconeri, dopo l'addio ormai ufficiale di Massimiliano Allegri. Dopo la finale di Europa League dei Blues contro l'Arsenal, in programma il prossimo 29 maggio a Baku, si saprà di più sul possibile approdo di Sarri a Torino. Per ora il principale tabloid d'Inghilterra si dice sicuro: sarà "arrivederci" al Chelsea per tornare in Italia e, più precisamente, alla Juventus.