Maurizio Sarri dirà di sì a una conferma al Chelsea per la prossima stagione nel caso in cui si sentirà di avere il supporto totale della dirigenza del club inglese. E' quanto riporta il Times dall'Inghilterra, che spiega come possa essere questo lo scenario per il futuro del tecnico al momento in pole per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Nelle prossime ore è atteso l'incontro decisivo per il suo futuro insieme all'agente a Londra. Secondo il Times, l'idea di Sarri è chiara e il Chelsea sembra pronto a sostenerlo in vista della prossima stagione.