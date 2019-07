Secondo quanto riporta il Daily Mail, Maurizio Sarri avrebbe esplicitamente richiesto alla dirigenza bianconera il terzino sinistro del Tottenham Danny Rose. Mancino, 29 anni, il laterale inglese sarebbe quindi l'indiziato numero uno per dare fiato ad Alex Sandro nel corso della stagione, visto che Pellegrini sembra in uscita (prestito al Cagliari).



QUI SPURS - Detto dell'interesse di Sarri, anche Mauricio Pochettino potrebbe avallare la cessione, dal momento che il Tottenham avrebbe già in mente il sostituto. Ryan Sessegon, esterno mancino del Fulham e promessa del calcio inglese (classe 2000), dopo una stagione in chiaroscuro, potrebbe quindi avere la chance di giocarsi le sue carte in un contesto di primo livello. E liberare, così, Danny Rose.