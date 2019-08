Daniele Rugani non si tocca. Questo quanto racconta il The Sun dall'Inghilterra, che sottolinea come la richiesta di un prestito biennale da parte dell'Arsenal, alla disperata ricerca di un rinforzo di valore al centro della difesa, sia stata rifiutata dalla Juventus, su indicazione di Maurizio Sarri, che non ha intenzione di lasciar partire il difensore classe '94 in questo rovente mercato estivo. Il motivo potrebbe essere la delicata condizione fisica di Giorgio Chiellini, infortunatosi già in questa prima parte di ritiro estivo.