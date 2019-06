"Sono dispiaciuto dall'addio di Sarri al Chelsea. Ci ha riportati in Champions League, in due finali, vincendone una. Non credo sia una decisione giusta", a raccontarlo è stato Dennis Wise, ex senatore del Chelsea. L'ha fatto ai microfoni di TalkSport Radio, emittente molto seguita in Inghilterra. Anche da Londra confermano le voci sul tecnico toscano a un passo dal bianconero: mancherebbe solo l'ultimo accordo con la Juventus sulla cifra esatta per l'indennizzo da pagare. Dai 7 milioni scritti dal Telegraph ai 5 milioni confermati dalla BBC, sono giorni in cui filtrano e si danno parecchi numeri. Con una certezza sempre importante alla base: non è in discussione l'arrivo dell'ex Napoli alla Juventus.