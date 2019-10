Secondo quanto riportato dal tabloid Metro, Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di Emerson Palmieri per il mercato di gennaio. La Juve dispone infatti del solo Alex Sandro come laterale basso mancino: ecco perché c'è bisogno di tornare sul mercato, ecco perché l'italobrasiliano può essere l'elemento giusto. Come raccontato da Calciomercato.com, l'interesse c'è ed è concreto perché piace da sempre a Fabio Paratici e ha la stima di Maurizio Sarri che lo ha allenato al Chelsea. Sarri che abbraccerebbe a braccia spalancate anche Kanté: la cifra di partenza è intorno ai 40 milioni di euro, ma c'è da battere la concorrenza di Psg e Real Madrid.