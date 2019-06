L'accordo è fatto. Lo sostiene la BBC, raccontando come l'affare sia ormai chiuso e che la panchina bianconera ha un nuovo proprietario: Maurizio Sarri. Secondo i media inglesi, Andrea Agnelli verserà alla squadra di Londra 5 milioni di sterline per liberare il tecnico e farlo firmare con la Juventus. E' pronto un biennale, contratto fino al 2021 quindi, a 6 milioni di euro a stagione. C'è l'opzione per il terzo anno.