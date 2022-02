La Juventus continua a lavorare duramente sul mercato, soprattutto in vista di quello che potrebbe accadere nella sessione estiva. Oltre a quella di Dybala infatti, ci sarebbe da capire anche quale sia la posizione dell'olandese de Ligt, non ancora certo della sua permanezna a Torino. Ecco che dunque, la società della Continassa si starebbe guardando attorno, nel tentativo di non restare scoperta nel caso in cui l'ex Ajax decida di provare una nuova esperienza. Uno dei nomi piu caldi in quest'ottica resta quello dell'ex giallorosso Tonino Rudiger che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. Contratto che sembra destinato a non essere rinnovato, perche stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail il difensore del dei Blues avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo di circa 10 milioni di euro annui. Su di lui ci sono forti anche Bayern e Real che, al momento sembrano essere in vantaggio.