La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Piace molto Antonio Rudiger del Chelsea. Tuttavia c'è una folta concorrenza per i bianconeri da sbaragliare. Come riporta Manchester Evening News però Rudiger avrebbe rifiutato il Manchester United in maniera secca e definitiva. Il difensore tedesco starebbe proseguendo le trattative con la Juventus.