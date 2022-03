Quella di ieri è stata una giornata piuttosto complicata anche per un ex illustre della Juventus. Il riferimento va a Cristiano Ronaldo che, non è ancora riuscito a crearsi una vera e propria identità all'interno del Manchester United. Il portoghese è infatti finito nuovamente al centro delle critiche per non aver preso parte neanche da 'spettatore' al derby tra i Red Devils e il City di Guardiola, preferendo di volare in Portogallo dalla sua famiglia. CR7 non era infatti stato convocato a causa di un infortunio subito nella scorsa settimana.