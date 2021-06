Un ex campione del calcio inglese come Ian Wright ha così parlato a ITV muovendo a CR7 una critica che dalle nostre parti conosciamo molto bene: "Quanti calci di punizione segna davvero Cristiano Ronaldo? Ho letto da qualche parte che ha una media di una su cinquanta. In pratica è una leggenda. Cristiano va a tirare, tutto il mondo fa silenzio e poi non succede mai niente. La punizione col Belgio? Courtois ha tutto il tempo di vederla. La verità è che su punizione non segna molto…".