E' il titolo del Daily Mail che commenta così il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester City. In Inghilterra sono sicuri e riportano quanto si racconta anche in Italia: i citizens alla fine pagheranno la cifra richiesta dalla Juve fra i 25 e i 30 milioni di euro per portare CR7 a Manchester. Ronaldo dovrebbe firmare un contratto biennale con il City «spalmando» di fatto l’ingaggio da oltre 30 milioni che avrebbe percepito nel suo ultimo anno in bianconero, aggiunge il Corriere.