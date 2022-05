Il mercato a cui assisteremo nella prossima estate potrebbe regalare numerosi colpi di scena, sia nella nostra nazione ma anche all'estero. Oltre al futuro dei più celebri Dybala e Haaland infatti, un altro totalmente in bilico è quello del portoghese Cristiano Ronaldo. Il penta Pallone d'Oro infatti, nel caso in cui restasse nei Red Devils non parteciperebbe alla prossima Champions League dopo più di 15 anni. Ecco perchè, stando a quanto riportato anche dal Mirror, CR7 starebbe iniziando a guardarsi anche attorno.