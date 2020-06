3









I musi linghi di Cristiano Ronaldo e la Juve che non vince sono un caso in Italia ma anche nel resto del Mondo. Non potrebbe essere altrimenti quando hai in squadra uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Il Daily Express fa il punto sulla situazione in casa Juventus e in particolar modo sul rapporto tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Secondo quanto scrive il tabloid nella sua edizione on-line Ronaldo era "devastato" quando venne annunciato l'addio di Max Allegri. "A Ronaldo piaceva giocare con lui e il rapporto con Sarri non è stato sempre al massimo", si legge. ESONERO - Nonostante l'infelicità di Cristiano, tuttavia, la Juve avrebbe già deciso il futuro di Sarri. Niente esonero, almeno per ora. Per Sarri saranno decisivi i risultati, come per tutti. Può ancora vincere scudetto e Champions League. Ad oggi la Juve non pensa ad un ribaltone in difesa ma vuole un trofeo e Sarri ne ha bisogno per restare in sella alla panchina bianconera anche nella prossima stagione.