. Sul banco degli imputati c'è finito principalmente Solskjaer, l'allenatore da qualche settimana in bilico, ma non solo: la squadra è lontana dal suo valore e dalle aspettative, così tutti sono diventati bersagli per le critiche. Anche quel Cristiano Ronaldo che, proprio come alla Juve, continua a segnare, ma senza vincere più come prima. La preoccupazione è evidente e il nervosismo comincia ad aumentare anche nello spogliatoio. Così, in Inghilterra, iniziano a circolare voci pesanti: Cristiano Ronaldo sta pensando all'addio. Come riporta il Daily Express,