Oggi vi abbiamo riportato le parole, pronunciate nella conferenza stampa di vigilia degli Europei, di Paul Pogba a proposito della sua situazione contrattuale: il centrocampista francese, sogno proibito della Juventus sul mercato, ha dichiarato di non aver ancora parlato in alcun modo di rinnovo (scadenza 2022) col Manchester United. Eppure dall'Inghilterra, più precisamente da Sky Sports, arrivano notizie differenti: lo United avrebbe preso già contatti col procuratore di Pogba, Mino Raiola, per iniziare a discutere dell'eventuale accordo di prolungamento del contratto. La Juve osserva da spettatrice interessata.