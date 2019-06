Una cifra astronomica, per un giocatore oggettivamente straordinario. Il Real Madrid ha messo da tempo gli occhi su Paul Pogba, sogno di mercato di tanti, ma soprattutto della Juventus. A raccontare la posizione del mediano francese è stato il programma sportivo spagnolo 'El Chiringuito': da Madrid hanno confermato l'intenzione di investire dei blancos, un'intenzione che presto farà seguito a un'offerta importante. Molto importante. Tanto da spaventare lo United, per il quale arriva in soccorso il Daily Mail , quantificando la voglia di Solskjaer di trattenerlo: fuori una proposta di rinnovo da 27 milioni all'anno, che certamente accontenterebbe Paul Pogba e il suo agente Mino Raiola.