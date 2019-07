Il Manchester United rischia di perdere Paul Pogba in questa finestra di mercato. Il centrocampista francese, infatti, sta spingendo fortemente per salutare il club inglese. Sulle sue tracce ci sono Real Madrid e Juventus. I Red Devils, però, hanno fissato un prezzo elevatissimo: 150 milioni di euro. Una cifra proibitiva, che non ha comunque spaventato le pretendenti, subito al lavoro per trovare una formula alternativa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al momento sarebbe il Real in vantaggio per assicurarsi Pogba in virtù dell’offerta convincente recapitata al Manchester, con Gareth Bale in Inghilterra al posto del francese. E poi anche il giocatore campione del mondo nel 2018 avrebbe mostrato il proprio gradimento per Madrid.