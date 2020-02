Nuove conferme dall'Inghilterra: secondo il Sun, la Juventus può cedere Aaron Ramsey in estate. Nei giorni scorsi, Il Corriere dello Sport aveva raccontato che il Manchester United, l'Everton e il suo ex club Arsenal sarebbero pronti a riportarlo in Premier League al termine della stagione anche se al momento la Juve non si è assolutamente arresa sul calciatore che considera un grande acquisto in grado di aiutare molto la squadra di Maurizio Sarri entrata adesso nella parte calda della stagione.